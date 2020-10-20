Невменяемая пассажирка самолета покашляла на попутчиков с криками «вы все умрете»

Неизвестная женщина начала специально кашлять на попутчиков в самолете с криками «вы все равно умрете» и попала на видео. Запись и подробности произошедшего публикует Fox News.

Так, по информации издания, инцидент с невменяемой пассажиркой случился на рейсе из Ирландии в Шотландию. После посадки в самолет в аэропорту Белфаста туристку попросили надеть респираторную маску, однако она отказалась выполнять указ персонала.

Как рассказал один из свидетелей случившегося, сотрудники перевозчика были очень вежливы по отношению к ней и даже пошли ей навстречу, когда путешественница спросила, можно ли ей занять целый ряд кресел. Тем не менее требование надеть средство защиты вывело женщину из себя и она начала кричать.

Тогда на борт поднялись сотрудники полиции, чтобы вывести нарушительницу из лайнера. На ролике, снятом очевидцами, видно, как пассажирка, направляющаяся к выходу, намеренно кашляет на других попутчиков и произносит: «Вы все все равно когда-нибудь умрете. От коронавируса или от чего-то другого».

В результате женщину арестовали. Полиция начала расследование этого дела.