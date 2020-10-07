Массовая драка в самолете попала на видео и напугала пользователей сети

Пассажиры самолета подрались на борту из-за маски и напугали пользователей сети. Видео массовой потасовки опубликовала очевидица произошедшего в своем Instagram.

Инцидент произошел перед вылетом авиалайнера из аэропорта города Меса, штат Аризона, США, в Прово, штат Юта. После посадки стюардесса попросила одного из пассажиров надеть маску, однако он не выполнил требования.

Вместо этого, рассказала попутчица, он начал вести себя агрессивно и принялся кричать на персонал и пассажиров. В словесную перепалку ввязались другие пассажиры, после чего между ними завязалась драка.

Как видно на ролике, несколько мужчин и сотрудница наземных служб пытаются вытащить пассажира без маски из его кресла и бьют друг друга. В итоге, уточнила автор видео, дебошира удалось вывести из самолета, остальные участники потасовки остались на борту.

Пользователи сети были шокированы поведением пассажиров. «Эта жестокость меня очень расстраивает и пугает. В ней нет никакой необходимости. Мне очень жаль бортпроводников. Этот мир сходит с ума», — посетовала одна подписчица. «Как можно быть настолько агрессивными!? Просто животные», — удивилась другая комментаторша. «Какой ужас... Люди, просто носите маски! И все будут в порядке», — советовал третий читатель.