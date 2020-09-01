Драка двух разъяренных женщин на трапе самолета попала на видео

Две пассажирки американской авиакомпании Delta Air Lines устроили драку на трапе самолета в процессе посадки на борт. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как разъяренные женщины падают на пол, бьют друг друга по головам и о стену, а некоторые очевидцы пытаются их разнять. Также слышно, как один из бортпроводников за кадром кричит «они дерутся» и зовет на помощь.

Как уточняет издание, инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, в аэропорту Ла-Гуардия, расположенном в северной части Куинса в Нью-Йорке. Известно, что вылет воздушного судна был задержан на 40 минут. Предположительно, участницы потасовки приходились друг другу родственницами.

В октябре прошлого года сообщалось, что члены экипажа авиакомпании Republican Airways подрались на борту самолета и попали на видео. Участниками потасовки оказались 36-летний пилот Уильям Томас и 29-летняя стюардесса Мариша Спорер. Они состояли в интимной связи с ноября 2018 года. Томас и Спорер были арестованы за нарушение общественного порядка.