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Реанимацию умирающего от коронавируса пассажира на борту самолета сняли на видео

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Пассажиры рейса американской авиакомпании United Airlines сняли на видео реанимацию одного из попутчиков с коронавирусом, который потерял сознание во время полета и впоследствии умер. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах размещенного в сети ролика видно, как путешественники и члены экипажа окружили человека, лежащего на полу в проходе между кресел, и по очереди пытаются сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Как уточняет портал, видео было снято на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Орландо в Лос-Анджелес. Одному из пассажиров стало плохо сразу после взлета — он сильно вспотел, начал трястись и задыхаться, поэтому командир лайнера принял решение совершить экстренную посадку.

При этом в салоне оказались три туриста, владеющие навыками оказания первой помощи: рискуя заразиться COVID-19, они начали выполнять реанимационные действия.

Спустя чуть более часа после начала полета инфицированный пассажир перестал дышать. Сразу после экстренной посадки борта в Новом Орлеане путешественника доставили в одну из местных больниц, где позже он скончался.

Лайнер, на борту которого находились 179 человек, продолжил полет и достиг пункта назначения. В United Airlines подтвердили, что у умершего пассажира действительно выявлен коронавирус. Все контактировавшие с ним помещены в карантин.

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