Россияне повально хлынули в Грузию после открытия границ

Российские туристы повально хлынули на отдых в Грузию после объявления об открытии границ. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, за последние 10 дней спрос на авиабилеты в страну вырос в 37 раз по сравнению со средним спросом за последние несколько месяцев. При этом, как отмечают эксперты, уже сейчас бронирование авиабилетов в Грузию восстановилось на 87 процентов, если сопоставлять его с периодом до коронавируса.

Также специалисты уточнили, что добраться до Тбилиси из России стоит примерно 16,8 тысячи рублей в одну сторону экономклассом. Прямых рейсов пока нет, однако можно осуществлять путешествие с пересадкой в Стамбуле.

Кроме того, выяснилось, что средняя продолжительность запланированных россиянами поездок в Грузию составляет 8,6 дня.

В феврале Грузия расширила список стран, граждане которых смогут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий. Как объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, с 1 марта все граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана и России смогут свободно прибывать в страну воздушным транспортом.