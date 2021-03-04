Россиянка рассказала правду о ценах и качестве продуктов в Грузии

Россиянка, тетя которой проживает в Грузии, рассказала правду о ценах на продукты в местных магазинах и их качестве со слов своей родственницы. Ее отзывом она поделилась у себя в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила автор, местные считают, что качество овощей в Грузии намного выше чем в России, а цены на них существенно ниже. Например, килограмм картофеля обойдется в 29 рублей, лука — в 31 рубль.

Так как в грузинской кухне преобладают мясные блюда, выбор этого продукта очень разнообразен, однако его стоимость дороже, чем в российских магазинах. Так, цена килограмма свинины, нарезанной кусочками, составляет 668 рублей. Рыба в местных магазинах по следующим расценкам — 380 рублей за килограмм форели и 760 рублей за килограмм сибаса.

Как правило, в грузинских магазинах представлена привозная молочная продукция, так как местные производители делают продукт в небольшом количестве. 350 грамм сметаны обойдется в 87 рублей, литр молока в 99 рублей.

«Местные производители работают на устаревшем оборудовании с несоблюдением санитарных норм — страдает качество продукта», — приводит слова родственницы россиянка.

Полтора килограмма сахара обходится в 104 рубля, пятикилограммовая упаковка муки — в 325 рублей. Половинка серого батона хлеба в грузинских магазинах стоит 51 рубль, целая буханка — 85 рублей.

Ранее в феврале сообщалось о россиянке, которая рассказала, сколько тратит на еду зимой в Турции. Так, девушка отметила, что если большую часть рациона занимают фрукты и овощи, цены на которые очень низкие, стоимость недельной продуктовой корзины составит около трех тысяч рублей.