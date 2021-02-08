Россиянин посетил столовую в Сочи посреди зимы и поделился впечатлениями

Российский турист вместе с семьей провел отпуск в Сочи посреди зимы и посетил одну из местных столовых. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник уточнил, что изначально надеялся на низкие цены на отдых на курорте ввиду небольшого турпотока в низкий сезон. «Но все оказалось не так-то просто, и цены не сильно отличались от уровня лета, как и число людей», — рассказал он.

По словам автора материала, цены в сочинских столовых в зимний период оказались раза в два выше, чем в его родном городе. Так, семейный обед — гречка с куриной котлетой, суп, пюре с котлетой, салат, чай и два куска пиццы — обошелся ему в 700 рублей.

В то же время блогер уточнил, что ассортимент блюд был представлен крайне широкий: множество салатов, первых и вторых блюд, гарниров, а также мучной продукции и напитков.

«В общем, в плане еды цены в Сочи даже в несезон оказались такими же, как и летом. Порадовало то, что и погода была хорошей — так что не только мой бумажник ощутил, что это курорт, но и мы сами», — заключил россиянин.

5 февраля семейная пара путешественников из России рассказала, как продавцам на местных рынках в Сочи удается обхитрить туристов. В первую очередь паре показались странными слишком высокие цены на продукты. Так, стоимость куриных яиц на рынке составила 150 рублей (в магазине — 50 рублей), мясо обошлось в 600 рублей за килограмм, а мандарины — 200 рублей за килограмм.