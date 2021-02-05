На популярном горном курорте в Сочи нашли тело 20-летнего мужчины

Тело туриста было найдено в 700 метрах от основной зоны катания популярного горнолыжного курорта «Роза Хутор», в районе ручья Торчевский. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на оперативные службы сочинского региона.

По информации издания, 20-летний лыжник пропал в среду, 3 февраля, в южной части горнолыжного курорта возле канатной дороги «Эдельвейс». Спасатели обследовали Южный склон, а также несколько трасс северного сектора. В ходе поисковой операции были также осмотрены кафе и рестораны комплекса, изучены записи с камер видеонаблюдения.

Тело погибшего обнаружили вечером, в обрыве в районе ручья Торчевский. Идет проверка по факту случившегося, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели лыжника.

В январе сообщалось о гибели гида в Дагестане. Во время экскурсии на замерзшем водопаде Тобот мужчина оступился и упал с обрыва. Он скончался на месте от полученных травм.