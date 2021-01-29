В Дагестане гид погиб на глазах туристов во время экскурсии

В Дагестане гид сорвался с обрыва и погиб на глазах туристов во время экскурсии. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Согласно предварительной информации, несчастный случай произошел неподалеку от Хунзахской крепости. Экскурсовод вместе с группой путешественников посещал водопад Тобот, который замерз из-за низкой температуры воздуха.

Проводя тур, мужчина оступился и внезапно упал с обрыва. Он скончался на месте от полученных травм. Позже спасатели МЧС достали его тело и передали родственникам погибшего.

В июле 2020 года турист из Ставрополя умер во время лодочной прогулки на отдыхе в Краснодарском крае. Мужчина отправился покататься на лодке на знаменитое озеро Абрау в пригороде Новороссийска, и там ему стало плохо. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, прибывшие врачи провели туристу реанимационные мероприятия, но спасти ему жизнь не удалось.