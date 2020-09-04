В Крыму россиянка не дождалась помощи и день пролежала на земле с умершим мужем

Российский турист не дождался помощи врачей и умер во время экскурсии в Крыму. Об этом его сын Дмитрий рассказал Megatyumen.ru.

По словам собеседника портала, происшествие случилось в среду, 26 августа, когда его родители Юрий и Татьяна из Тюмени отправились в поездку на водопад Джур-Джур неподалеку от Алушты. Во время прогулки 60-летнему путешественнику стало плохо.

«Несколько раз звонили в скорую: то мы к вам не поедем, зовите другую, то ждите, то опять — мы к вам не поедем, звоните в МЧС. Вызвали МЧС. Они сказали, что до водопада ехать далеко, и на место сотрудники ведомства прибудут через 20-40 минут», — рассказал сын погибшего и добавил, что подходящих медикаментов ни у кого из членов группы с собой не оказалось.

Отмечается, что все это время Татьяна лежала на земле вместе с мужем — спустя 2,5 часа безрезультатных попыток обратиться в экстренную службу Юрий умер. После этого на место прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-Спас», а через 20 минут — бригада медиков.

«Как выяснилось позже, диспетчеры принципиально не хотели отправлять медиков в труднодоступное место», — указано в тексте. Стало известно, что первый запрос врачам поступил спустя три часа, когда пациент уже скончался.

В результате тело Юрия удалось спустить с территории у водопада лишь ближе к полуночи — россиянка все это время просидела с умершим супругом. Сын погибшего намерен по факту случившегося направить заявления в Следственный комитет России, прокуратуру, руководству Крыма и в администрацию главы государства.

10 июля сообщалось, что турист из Ставрополя умер во время лодочной прогулки на отдыхе в Краснодарском крае. Он отправился на экскурсию на знаменитое озеро Абрау в пригороде Новороссийска, и там ему стало плохо. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, прибывшие врачи попытались спасти его, но безуспешно.