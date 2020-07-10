Турист отправился на экскурсию в Краснодарском крае и умер

Турист из Ставрополя умер во время лодочной прогулки на отдыхе в Краснодарском крае. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

По данным издания, 9 июля мужчина отправился на экскурсию на знаменитое озеро Абрау в пригороде Новороссийска, и там ему стало плохо. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, и прибывшие врачи попытались спасти туристу жизнь, но безуспешно.

Материалы по теме «Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?

Комментируя произошедшее, глава Новороссийска Игорь Дяченко призвал местных жителей и туристов «учитывать состояние здоровья и не переоценивать свои силы, находясь в жаркую погоду на воде».

Ранее сообщалось, что прилетевший из Красноярска мужчина утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Тело туриста нашли под скалой на следующий день после его исчезновения в море.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!