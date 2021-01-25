Почти две сотни россиян повисли в воздухе в горах Сочи

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи произошел технический сбой, в результате чего почти две сотни российских туристов повисли в воздухе. Об этом «Аргументам и фактам» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел днем в понедельник, 25 января, в горно-туристическом центре «Газпром». Как уточняет издание, кресельная канатная дорога остановилась из-за технологических проблем — оттуда на снегоходах были эвакуированы 170 человек.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта.

5 июня 2019 года сообщалось, что на популярном швейцарском курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек пострадали и один погиб. ЧП произошло рано утром во время проведения ремонтных работ на канатной дороге. Один из работников от полученных травм скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные травмы и еще один — травмы средней тяжести.