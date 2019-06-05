На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога

На популярном швейцарском курорте Энгельберг оборвалась канатная дорога, в результате чего несколько человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve.

Происшествие случилось рано утром в среду, 5 июня, во время проведения ремонтных работ на канатной дороге.

Один из работников от полученных травм скончался на месте. Двое его коллег получили серьезные травмы и еще один — травмы средней тяжести.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции.

В марте на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области со сломавшейся канатной дороги были эвакуированы 38 человек. Первая бригада спасателей прибыла на место уже спустя 40 минут после поломки. В течение двух часов все 38 пассажиров были спущены на землю.

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