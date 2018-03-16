Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз

На грузинском горнолыжном курорте Гудаури вышла из строя канатная дорога, сообщает телеканал «Рустави 2».

По предварительным данным, на объекте отключилась электроэнергия, в результате чего кресла начали скатываться и врезаться друг в друга. Из-за этого туристы были вынуждены спрыгивать с высоты на снег.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил журналистам о восьми пострадавших, передает «Интерфакс». Им оказали медицинскую помощь. «Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — добавил чиновник.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации подвесного транспорта.

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