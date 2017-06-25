Семь человек погибли при падении кабины канатной дороги в Гималаях

Одна из кабин канатной дороги на популярном горном курорте на севере Индии сорвалась с троса и рухнула на землю. Погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид, сообщает India Today.

Инцидент произошел в городе Гульмарг в Гималаях. Как сообщается, из-за сильного ветра на трос упало дерево.

Издание отмечает, что еще около ста человек застряли на высоте, они ожидают эвакуации. По информации Reuters, их уже спасли.

Гульмарг расположен на склоне хребта Пир-Панджал на высоте двух-четырех километров над уровнем моря. В зимнее время поток туристов, приезжающих на горнолыжный курорт, самый большой: канатная дорога пропускает около 600 человек в час. Летом в город прибывают, чтобы поиграть в гольф или покататься на горном велосипеде.

В марте сотне путешественников на испанском острове Тенерифе пришлось провести ночь на склоне вулкана Тейде из-за поломки фуникулера. В 2016 году на канатной дороге во Франции оказались в ловушке больше ста человек: движение внезапно остановилось из-за технической неисправности. В спасательной операции задействовали вертолеты, но туристам пришлось ждать эвакуации до утра из соображений безопасности.

В 2014-м 50-летний мужчина пострадал при падении из кабинки канатной дороги на горнолыжном курорте в Алма-Ате. Он упал с высоты 20 метров и получил перелом костей голени.