На Тенерифе сто туристов переночевали на склоне вулкана из-за поломки фуникулера

На испанском острове Тенерифе около 100 человек были вынуждены провести ночь на склоне вулкана Тейде из-за сломавшегося фуникулера. Об этом сообщает в четверг, 16 марта, информагентство EFE.

По его данным, эвакуацию застрявших на высоте людей начали утром. В ней задействовали спасательные вертолеты.

Как передает Daily Mail, канатная дорога, ведущая на самый высокий в Испании вулкан, внезапно остановилась во второй половине дня в среду. Часть людей застряла на вершине, другие были вынуждены провести до пяти часов в двух кабинах на высоте около 50 метров над землей.

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В ходе спасательной операции к вечеру туристов спустили на склон, однако из-за наступления темноты не всем путешественникам удалось добраться до автостоянки. В этой связи спасатели разбили лагерь, людям предоставили еду, одеяла и теплую одежду для ночевки.

Точные причины сбоя в работе фуникулера пока неизвестны.

Высота вулкана Тейде — 3718 метров, на его склонах расположен первый в Испании национальный парк. Канатная дорога начинается на высоте 2356 метров. За восемь минут в одной кабине на высоту 3555 метров могут подняться 45 человек.