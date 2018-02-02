Туристам предложили спуск с горы со скоростью 150 километров в час

Видео: BroadcastExchange / YouTube

В Рас-эль-Хайме (ОАЭ) открылась самая длинная в мире канатная дорога для скоростного спуска. На трассе в 2,8 километра развивается скорость до 150 километров в час. Аттракцион попал в Книгу рекордов Гиннеса. Видеосюжет опубликован Mirror.

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Высшая точка аттракциона располагается на горе Джебель Джаис на высоте 1,7 километра над уровнем моря. Протяженность трассы соответствует длине 28 футбольных полей. Новая канатная дорога на 600 метров длиннее Пуэрториканского скоростного спуска, который ранее считался самым длинным в мире.

Канатная дорога может принять 250 человек в день, стоимость одного спуска составляет 125 фунтов (около десяти тысяч рублей).

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