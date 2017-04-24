Крепость в Перу на высоте три тысячи метров открыли для туристов

Крепость Куэлап, сооруженную в X веке и расположенную в горах региона Амазонас в Перу, соединили канатной дорогой с ближайшим городом. Таким образом, объект открыли для массового посещения туристами, пишет издание Mirror.

Дорога длиной более 40 километров обошлась в 18 миллионов долларов. Она состоит из 26 кабинок и доставляет туристов из города Нуэво Тинго до крепости, находящейся на высоте примерно три тысячи метров, за 20 минут (туда-обратно).

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Раньше этот путь занимал около четырех часов пешком в обе стороны. Предполагается, что канатная дорога по меньшей мере вдвое увеличит ежегодный поток гостей в Куэлап. Сейчас этот показатель составляет около 35 тысяч человек.

Считается, что Куэлап был сооружен доколумбовой цивилизацией Чачапойя, покоренной инками. Крепость существовала примерно до XVI века.

Она состоит из нескольких гигантских платформ, расположенных друг на друге. На них размещены более 400 различных построек. В 2003 году комплекс внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

