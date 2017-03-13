Крупнейший в мире радиотелескоп открыли для бесплатного посещения туристами

Туристам разрешили бесплатно посещать крупнейший в мире радиотелескоп FAST, расположенный в Китае. Об этом на своей странице в Facebook сообщает газета People's Daily.

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Число посетителей ограничивается двумя тысячами человек в день. Как отмечают китайские журналисты, FAST считается самым чувствительным радиотелескопом в мире и может засечь сигнал мобильного телефона на Луне.

Чтобы предотвратить возможное вмешательство в работу устройства, туристам придется оставить у охраны объекта все свои гаджеты, включая сотовые телефоны и цифровые камеры.

FAST был введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Он расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Диаметр рефлектора радиотелескопа составляет 500 метров, его площадь эквивалентна площади 30 футбольных полей. На создание FAST было потрачено порядка 180 миллионов долларов, строительство велось с 2011 года.