Врач в Китае оплатил отель оставшимся без денег туристам из России

Китайский врач пришел на помощь паре молодых российских туристов, оставшихся без денег во время поездки по КНР. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Sina.

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По данным портала, мужчина и женщина, чьи имена не называются, 1 февраля появились в отделении экстренной медицинской помощи города Ибинь в провинции Сычуань.

Персонал попытался узнать, откуда и с какой целью прибыли россияне, но те не говорили по-китайски. После этого медики вызвали полицию, но стражи порядка также не смогли выяснить цель визита туристов и уехали.

Тогда один из врачей Ван Лисинь (Wang Lixin) позвал своего зятя, владеющего английским. В разговоре с ним путешественники рассказали, что направлялись из города Чэнду (Сычуань) в Куньмин (Юньнань). Однако они сели не в тот автобус и в результате приехали в Ибинь. Деньги у пары закончились.

В итоге Ван Лисинь отвез молодых людей в одну из местных гостиниц и заплатил им за номер 500 юаней (около 4,3 тысячи рублей). На следующий день россияне покинули Ибинь.