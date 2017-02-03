За шесть дней Китай заработал на туристах 61 миллиард долларов

Туристическая отрасль КНР в дни Праздника весны (китайского Нового года по лунному календарю) принесла стране 423 миллиарда юаней, или более 61 миллиарда долларов, дохода. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает газета «Жэньминь жибао».

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Рост данного показателя составил почти 16 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. За время праздников поездки по стране совершили 344 миллиона китайцев, что на 14 процентов больше, чем год назад. За границу выехали 6,15 миллиона человек (рост в 7 процентов).

Праздник весны является самым важным торжеством для жителей КНР. Согласно лунному календарю, 2017 год наступил 28 января. Праздничные выходные продлились в стране до 2 февраля.

В октябре 2016 года китайские туристы потратили 60 миллиардов долларов на поездки по стране и за рубеж во время торжеств по случаю Дня образования КНР.