В результате падения кабины канатной дороги в Пакистане погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, еще двое пострадали в результате падения кабины канатной дороги в регионе Гальят, расположенном на севере Пакистана. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что среди погибших четверо членов одной семьи. По словам очевидцев, причиной произошедшего стал сильный ветер.

Тела погибших передали родственникам, передает телеканал.

Сообщается, что фуникулер установили сами местные жители без согласования с соответствующими ведомствами. Его использовали для того, чтобы добраться из одной пакистанской деревни в другую.

25 июня одна из кабин канатной дороги на популярном горном курорте на севере Индии сорвалась с троса и рухнула на землю. Погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид. Сообщается, что из-за сильного ветра на трос упало дерево.

