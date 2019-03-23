Россияне застряли на канатной дороге на три часа и сняли свое спасение на видео

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области со сломавшейся канатной дороги были эвакуированы 38 человек. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 23 марта, в сообществе горнолыжной компании во «ВКонтакте».

На записи запечатлена спасательная операция по снятию пассажиров с остановившегося подъемника.

Как уточняется в подписи к ролику, первая бригада спасателей прибыла на место уже спустя 40 минут после поломки. В течение двух часов все 38 пассажиров были спущены на землю. В общей сложности последние из спасенных горнолыжников провели в воздухе три часа.

«Использовали три спасательных комплекта, работали три спасательные бригады. Операция прошла штатно, без паники», — заметили в компании.

Всем пассажирам, ставшим участниками происшествия, подъемы будут компенсированы. Также сообщается, что специальная комиссия установит причины инцидента.

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