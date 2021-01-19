Россиянин позвал девушку замуж на горе в Домбае за минуты до смертельной лавины

Россиянин сделал девушке предложение на склоне в Карачаево-Черкессии за несколько минут до схода смертельной лавины. Видео и подробности случившегося публикует РЕН ТВ.

Как рассказал Евгений Звездилин, он пригласил девушку на гору Мусса-Ачитара, где позже случилось происшествие, чтобы пофотографировать ее. Когда возлюбленная встала на фоне таблички с надписью «Выше только любовь», мужчина достал кольцо и позвал ее замуж.

После того как девушка ответила согласием, пара спустилась на третий ярус канатной дороги, и это позволило им спастись от лавины. Обручившиеся россияне уточнили, что если бы они оставались на склоне чуть дольше, то оказались бы под массой снега, которая обрушилась на горнолыжный курорт.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. На данный момент известно об одном погибшем в результате случившегося, им оказался президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.