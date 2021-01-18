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Снежная лавина накрыла людей на популярном горнолыжном курорте в России

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Depositphotos

На популярном российском горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Согласно предварительным данным, снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения.

«Судьба четверых людей неизвестна», — уточнил собеседник агентства. Он также рассказал, что в результате произошедшего повреждено кафе.

В настоящее время ведется обследование места происшествия и поиск туристов.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что под снегом могут находиться десять человек, в том числе дети.

В минувшие выходные также стало известно, что туриста из Московской области накрыло лавиной в горах Кабардино-Балкарии. Лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, вызвал сход снежной массы на высоте 2,3 тысячи метров и погиб.

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