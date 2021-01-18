Момент схода накрывшей людей лавины в Домбае сняли на видео

Отдыхающие на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сняли на видео момент начала схода снежной лавины, накрывшей одну из трасс и находившихся на ней людей. Ролик в своем Telegram-канале опубликовало издание Baza.

На размещенных в сети кадрах видно, как территорию курорта заполняет снежная масса и резко пропадает видимость. «Идет лавина, заходи сюда!» — слышен голос за кадром.

Ранее стало известно, что одна из туристок, оказавшихся под лавиной, была спасена. Женщина находится в состоянии средней тяжести — в настоящее время ее осматривают медики.

Сход лавины в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара произошел в понедельник, 18 января. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката горнолыжного снаряжения и местное кафе. В настоящее время ведется обследование места происшествия и поиск туристов. По предварительным данным, под снегом могут находиться до 12 человек.