Стало известно о пострадавших в результате схода лавины в России

В результате схода лавины в российском регионе, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом стало известно ТАСС из заявления оперативных служб Карачаевского городского округа.

Также уточняется, что обрушение лавины могло быть принудительным. «По предварительной информации, это был принудительный спуск лавин, в результате она сошла на горнолыжную трассу», — сообщил собеседник агентства.

Ранее 18 января сообщалось, что на популярном горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии произошел сход снежной лавины. Инцидент произошел в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика проката.