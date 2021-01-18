Россиянин-экстремал вызвал лавину в горах и погиб

Российского туриста из Московской области накрыло лавиной в горах Кабардино-Балкарской Республики. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 января, в Эльбрусском районе на склоне горы Чегет. Лыжник-экстремал 1970 года рождения сошел с маркированной трассы в запрещенную зону, вызвал сход снежной массы на высоте 2,3 тысячи метров и погиб.

Тело путешественника без признаков жизни обнаружили спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса «Чегет», его спустили вниз и передали правоохранительным органам.

Как уточняется на сайте местного управления Следственного комитета России, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят судебно-медицинское исследование тела.

18 декабря прошлого года сообщалось, что катавшегося на горнолыжном курорте Шерегеш россиянина накрыла лавина. На помощь мужчине пришли другие лыжники, они отметили, что их приятелю сильно повезло — его голова осталась на поверхности, что помогло быстро найти пострадавшего.