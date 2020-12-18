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Накрывшая туриста лавина на популярном российском курорте попала на видео

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Thomas Miracle / YouTube

Катавшегося на горнолыжном курорте Шерегеш россиянина накрыла лавина. На видео с места происшествия, опубликованное на YouTube-канале Thomas Miracle, обратил внимание портал «Сiбдепо».

На кадрах видно, как группа туристов катается на горных склонах и одного из них полностью накрывает снегом. На помощь мужчине приходят другие лыжники и все вместе откапывают его. При этом туристы отмечают, что их приятелю сильно повезло — его голова осталась на поверхности, что помогло быстро найти пострадавшего. «С днем рождения!» — кричат герои видео.

Пользователи в комментариях похвалили лыжников, сумевших спасти человека. При этом некоторые обвинили в случившемся гида, который должен был выбрать «безопасную линию для отдыхающих».

По данным портала, с начала сезона на популярном курорте в Кемеровской области получили травмы более 400 человек, большинство из них — туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Один из пострадавших скончался.

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