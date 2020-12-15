В России разработали рекомендации для туристов на зиму

Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для туристической отрасли в зимний сезон на фоне пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как отметил Чернышенко, новые правила были подготовлены по опыту летней кампании, когда и отрасль, и сами туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, и в стране удалось избежать вспышек заболеваемости.

«Обращаюсь ко всем, кто собирается на отдых или планирует дома встречать Новый год. Соблюдайте все меры безопасности и с уважением относитесь к окружающим», — сказал вице-премьер, добавив, что только в этом случае каникулы у россиян будут комфортными, и можно будет «спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».

Чернышенко также напомнил, что при планировании отдыха туристам стоит учитывать ограничения, которые действуют в регионах, в том числе, запреты на развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов. Кроме того, по его мнению, путешественникам следует обратить внимание на зимние чартерные направления, чтобы «оценить красоту России и открыть для себя новые места отдыха на природе».

«В зимний период, включая новогодние праздники, будут организованы чартеры в Шерегеш, в Челябинскую область, Великий Устюг, Владивосток, а также Красную Поляну и на горнолыжные курорты Северного Кавказа "Архыз", "Домбай", в Приэльбрусье через аэропорт Кавказских Минеральных Вод. С февраля чартеры запускаются на Байкал», — пояснил он.

4 декабря зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 должен разработать регламенты о новых мерах на границе России, направленных против распространения различных инфекций. По его словам, в данном контексте необходимо уделить внимание вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ.

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