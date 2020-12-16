Видео с просившим о помощи российским сноубордистом оказалось постановочным

Видео с участием семикратного чемпиона России по сноуборду Алексея Соболева, заблудившегося в лесу и просившего о помощи, оказалось постановочным. Об этом «МК» сообщили в пресс-службе агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что спортсмен и его друг не пропадали, полицейские нашли их в гостинице «в полном здравии» с выключенными телефонами. Ролик же был записан накануне.

Ранее в среду, 16 декабря, Соболев в сторис своего Instagram опубликовал серию коротких видео, в которых сообщил, что заблудился в лесу в районе Шерегеша вместе с другом. Спортсмен рассказал, что у них сели телефоны и попросил о помощи. После этого они перестали выходить на связь.