Семикратный чемпион России по сноуборду заблудился в лесу и попросил о помощи

Семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев заблудился в лесу неподалеку от поселка Шерегеш Кемеровской области. Спортсмен выложил в своем Instagram видео с просьбой о помощи.

Соболев и его друг, катаясь на сноубордах, оказались в неизвестной им местности. Попытки самостоятельно выбраться из леса к успеху не привели.

В последнем видео, опубликованном больше двух часов назад, россиянин попросил дать ему номера телефонов спасателей и отметил, что его смартфон почти разряжен. На данный момент местонахождение спортсмена и его спутника неизвестно.