Думавший о возвращении в США олимпийский чемпион высказался о будущем в России

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Вик Уайлд

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что продолжит выступать за сборную России. Об этом он написал в Instagram.

«Если вам интересно, я буду кататься за Россию. Спасибо [министру спорта] Павлу Колобкову за решение проблемы», — сообщил Уайлд.

Спортсмен не мог получить доступ к соревнованиям по решению Федерального медико-биологическое агентства России. Из-за этого он не получал зарплату и не мог попасть на сборы. При этом по результатам медобследования выяснилось, что проблем со здоровьем у Уайлда нет. Из-за возникшей ситуации сноубордист думал о возвращении в США.

Уайлд имел американское гражданство до 2012 года, когда он получил российский паспорт. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года. На тех же Играх его жена — сноубордистка Алена Заварзина — завоевала бронзу.

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