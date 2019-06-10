Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Федеральное медико-биологическое агентство отказало 32-летнему спортсмену в разрешении на участие в турнирах. Отмечается, что Уайлду не платят зарплату и не могут отправить его на сборы. После этого спортсмен прошел медицинское обследование в Австрии, где выяснилось, что проблем со здоровьем у него нет.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года. На тех же Играх его жена — сноубордистка Алена Заварзина — завоевала бронзу.

В августе 2018-го Заварзина была вынуждена завершить карьеру. Спортсменка устала от бюрократических проволочек, из-за которых, в частности, она лишилась зарплаты.

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