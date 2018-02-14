Променявший США на Россию сноубордист научился давать взятки

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд рассказал о жизни в России. Слова спортсмена прозвучали в эфире программы «Вечерний Ургант», запись доступна на YouTube-канале передачи.

По признанию Уайлда, за четыре года он не сильно улучшил знания русского языка. «Прогресс медленный. Я понимаю немного по-русски, но не все», — сказал спортсмен.

Жена Уайлда российская сноубордистка Алена Заварзина отметила, что ее супруг научился давать взятки. «Мы опаздывали в аэропорт и превысили скорость. Нас остановил полицейский. Тренер не знал, как вести себя в такой ситуации. А Вик не растерялся, предложил заплатить полицейскому 50 евро и решил ситуацию», — рассказала она.

На Играх в Пхенчхане Уайлд примет участие в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Квалификация в этой дисциплине пройдет 22 февраля, финал состоится 24 февраля.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году. В составе российской сборной сноубордист завоевал две золотые медали на Олимпиаде 2014 года, Заварзина стала бронзовым призером Игр в Сочи.

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