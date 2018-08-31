Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру

Российская сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне, что пора заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух», — заявила спортсменка.

По словам Заварзиной, ее карьера завершается из-за бюрократических проволочек. «Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой», — добавила она.

26 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Заварзина может пропустить новый сезон из-за разногласий с Федерацией сноуборда России. По данным издания, спортсменке весь прошедший сезон не платили зарплату.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Заварзина заняла 4-е место в параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Сочи россиянка завоевала бронзовую награду в той же дисциплине.

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