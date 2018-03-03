Сноубордистка Заварзина рассказала о месяцах ада перед Олимпиадой

Российская сноубордистка Алена Заварзина рассказала о причинах неудачного выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Заварзина посчитала, что подарила победу сборной Германии. «В этом году все разы, когда немки попадали на подиум, были после моих ошибок. Проблема во мне. Сделала на Олимпиаде максимальное усилие, но внутри не было той силы, которая нужна», — заявила она.

По мнению спортсменки, отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде сказалось на ее эмоциональном состоянии. «Просто не успела мозг восстановить — и 5 декабря нам говорят, что мы не поедем на Олимпиаду под своим флагом. Я просто была в аду. Возможно, в этом есть главная причина, почему не смогла в ответственный момент надавить. У меня просто не было сил», — пояснила Заварзина.

В январе сноубордистка пожаловалась на унижение со стороны Международного олимпийского комитета. Она заявила, что для российских атлетов были созданы «неравные условия».

На Играх в Пхенчхане Заварзина заняла 4-е место в параллельном гигантском слаломе, уступив в полуфинале немке Селине Йорг. На Олимпиаде в Сочи россиянка завоевала бронзовую награду в этой дисциплине.

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