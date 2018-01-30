Сноубордистка Заварзина сочла себя униженной МОК и продолжила сборы на Олимпиаду

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, сноубордистка Алена Заварзина пожаловалась на унижение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, в ходе подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане ей приходится «подписывать много неприятных бумаг», а для российских атлетов созданы «неравные условия». Несмотря на это, она продолжила подготовку к соревнованиям. «Такой несправедливости мне еще никогда не приходилось испытывать. <...> Но за нас (спортсменов из России — прим. "Ленты.ру") все скажут наши выступления», — отметила Заварзина.

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Заявление сноубордистки было размещено в Twitter-аккаунте Олимпийского комитета России, однако позднее пост удалили.

23 января Заварзина в Instagram призывала прекратить «истерики по поводу унижения». В том же обращении спортсменка заявила о готовности выступать в Пхенчхане хоть «лысой и голой».

По решению МОК сборная России не допущена к участию в предстоящей Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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