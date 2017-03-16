Российская сноубордистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ в Испании

Российская сноубордистка Екатерина Тудегешева завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Сьерра-Неваде (Испания). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В заезде за третье место, состоявшемся в четверг, Тудегешева победила немку Рамону Хофмайстер. Золото завоевала чешка Эстер Ледецкая, в финале опередившая швейцарку Патрицию Куммер на 0,19 секунды.
Россиянка Алена Заварзина покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив Тудегешевой.
5 марта Заварзина выиграла малый «Хрустальный глобус» в параллельном гигантском слаломе в общем зачете Кубка мира.