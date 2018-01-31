Сноубордистка Заварзина начала готовиться к Олимпиаде и удалила Instagram

Российская сноубордистка Алена Заварзина прокомментировала участие в Олимпиаде-2018 и анонсировала свой уход из Instagram. Слова спортсменки приводит RT.

«Есть некоторое давление. Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас», — заявила Заварзина.

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Сноубордистка добавила, что удалила Instagram (на самом деле, она не удаляла страницу, а анонсировала уход из соцсетей на время ОИ, — прим. «Ленты.ру»): «Не захожу в соцсети, не читаю новости. Единственным способом выражения своих чувств остался блог на одном из новостных сайтов».

30 января в Twitter-аккаунте Олимпийского комитета России появилась запись со словами Заварзиной. Она пожаловалась на унижение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), но несмотря на это не решилась отказаться от поездки на Игры. Позднее запись была удалена. Неделей ранее Заварзина вступила в перепалку с подписчиками в Instagram и заявила о готовности выступать в Пхенчхане хоть «лысой и голой».

По решению МОК сборная России не допущена к участию в предстоящей Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.

Заварзина — бронзовый призер Олимпиады в Сочи. Игры в Пхенчхане станут для нее третьими в карьере.

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