Российская сноубордистка рассказала о преследовавших ее допинг-офицерах WADA

Обладатель серебряной медали в параллельном гигантском слаломе на Олимпиде в Ванкувере Екатерина Илюхина рассказала о преследованиях со стороны допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

«В январе меня просто преследовали допинг-офицеры! Каждый вечер перед комнатой меня ждали сотрудники WADA. По состоянию здоровья я пропускала заключительный этап Кубка мира перед Олимпиадой, поэтому я ничего не отметила [в системе контроля WADA]. Вернулась домой, в Новосибирск. Легла спать в 3 часа ночи, и уже в 6 утра подняли на допинг-контроль», — сообщила Илюхина.

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Кроме того, она рассказала, что уходит из большого спорта. По ее словам, это связано с «очень радостным событием» — сноубордистка ждет ребенка.

Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от Олимпиады в Пхенчхане. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, получившие приглашение МОК. Они будут соревноваться под олимпийским флагом в статусе «олимпийских атлетов из России».

Российская конькобежка Ольга Граф 30 января, несмотря на приглашение, на Олимпиаду ехать отказалась. Она объяснила решение тем, что от Игр отстранена большая часть российских конькобежцев, и это не позволит Граф выступить в командной гонке.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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