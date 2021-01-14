Происходящее на популярном горном курорте Сочи показали на видео

Отдыхающие в Сочи показали на видео происходящее на Красной Поляне, одном из популярных местных горнолыжных курортов, в настоящее время. На опубликованные в соцсетях записи обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах ролика запечатлена канатная дорога — видно, что на территории идет снег и окрестности замело плотным слоем осадков. В подписи к посту уточняется, что видео было снято на высоте 1440 метров.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Вот туда мне надо переехать жить», «Ура! Есть на завтра шанс!», «Какая красота!» — писали они.

Известно, что ранее на курорте, как и в прибрежном кластере Сочи, прошел сильный ливень. Вдобавок в регионе сложилась лавиноопасная обстановка, и из-за возможного схода снежных масс было объявлено штормовое предупреждение.

Старт горнолыжного сезона на Красной Поляне в Сочи, как и на соседнем курорте «Роза Хутор», перенесли на неделю из-за теплой погоды. Открытие состоялось 24 декабря в горной долине Цирк-2. Лыжникам и сноубордистам стали доступны трассы среднего уровня сложности, и впервые на курорте, — зеленая трасса для новичков и обучающихся на высоте 2200 метров над уровнем моря.