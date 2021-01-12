Россияне описали реальную обстановку на горнолыжном курорте в Сочи на каникулах

Российские туристы, отдохнувшие на зимних каникулах в Сочи, описали реальную обстановку на популярном горнолыжном курорте в настоящее время. Своими наблюдениями они поделились в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По их словам, на данный момент на Красной Поляне находится множество отдыхающих различных возрастов «из самых разных уголков страны», однако очередей, которые были распространены в первые дни после открытия сезона, сейчас уже нет.

При этом погодные условия для катания на лыжах и сноуборде благоприятные — в горах повсюду лежит снег.

Также авторы поста рассказали о ценах на курорте: к примеру, ски-пасс стоит около двух-трех тысяч рублей для взрослого, двухчасовое занятие с инструктором на двоих — восемь тысяч рублей, комплект лыж или сноуборд — 500 рублей, санки — 400. Вдобавок в аренду можно взять фототехнику: экшн-камера с креплением и селфи-палкой обойдется в две тысячи рублей.

Наконец, путешественники указали, что Красная Поляна располагает большим выбором заведений общественного питания. Так, в одном из местных кафе можно приобрести разнообразные сэндвичи: к примеру, за ролл с лососем и сливочным сыром придется отдать 450 рублей, за сэндвич с копченой говядиной — 390, а за датский хот-дог с солеными огурцами и хрустящим луком — 450.

11 января сообщалось, что россиянин перечислил основные преимущества отпуска на курортах Сочи в зимнее время, после окончания туристического сезона. Главным плюсом, по его словам, является тот факт, что вся необходимая инфраструктура — кафе, магазины, бары, аттракционы — функционирует в обычном режиме и полном объеме, но ввиду меньшего числа людей нет очередей.