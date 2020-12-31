Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео и насмешили местных

Туристы, оголившиеся на пляже Сочи в декабре, попали на видео и стали объектами насмешек в сети. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray, освещающем жизнь на Кубани.

На записи несколько отдыхающих россиян расположились на лежаках на берегу моря, чтобы позагорать. При этом на большинстве из них из одежды только плавки или купальники. «Как прошло 30 декабря на пляжах Сочи», — подписали кадры администраторы аккаунта.

Местные жители, подписанные на страницу, бросились шутить над увиденным. «Много в Сочи приезжих из Сибири. Для них это лето», «Это северяне чудят, правда, непонятно зачем, все равно холодно», «А че не купаются? Вода с ночи как парное молоко!», «Вот же тюлени, не в обиду! Холодно все равно ведь», «А я в куртке и шапке сегодня целый день хожу! Это параллельная вселенная?» — писали они.