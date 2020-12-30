Россиянка разделась догола на пляже Сочи в декабре и удивила местных жителей

Неизвестная туристка разделась догола на пляже Сочи в декабре и попала на видео. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах обнаженная россиянка лежит на галечном пляже спиной к солнцу, расстелив под собой полотенце и дубленку. При этом ее руки и ноги раздвинуты в разные стороны. «Ничего необычного. На пляже в Сочи сегодня было жарко. Три дня до Нового 2021 года, а термометр в Сочи показывает больше плюс 15 градусов», — подписали публикацию авторы.

Жители города в комментариях удивились произошедшему и бросились шутить над женщиной. «Может с лета валяется? Никому не пригодилась, бедолага...», «Главное — ноги пошире, иначе не загорит», «Главно дубленку подстелила...Когда помячгше, оно как-то лучше...», — насмехались они.