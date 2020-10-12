В Сочи отдыхающий голышом принял душ на пляже и попал на видео

В Сочи одного из отдыхающих заметили разгуливающим по территории общественного пляжа голышом. Инцидент попал на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах видно, как обнаженный мужчина принимает душ на глазах у посетителей зоны отдыха, в том числе детей. При этом никто из окружающих никак не реагирует на происходящее.

Аналогичный случай ранее произошел на курорте в конце августа. Тогда местных жителей удивила пара мужчин, гуляющих по городу обнаженными. На размещенных в сети кадрах было видно, как неизвестные идут по тротуару без одежды.

27 июля сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Жители города начали публиковать в соцсетях видео и фото с отдыхающими, которые появлялись на центральных улицах и кафе в купальниках. Таким образом они требовали привлечь их к ответственности.