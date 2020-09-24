Отдыхающие прошлись по улицам Сочи полуголыми и возмутили местных жителей

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Жителей Сочи возмутила пара, которая прошлась по улицам города в купальниках. Произошедшее попало на видео, запись появилась на YouTube-канале «Сочи 24».

На размещенном ролике под названием «Неделя пляжной моды в Сочи продолжается» видно, что полуголый мужчина гуляет за руку с женщиной в слитном купальнике. При этом пара идет по улице, пошатываясь. Отмечается, что молодых людей сняли на камеру недалеко от городской набережной.

Фото опубликовано @typical_sochi

Другой местный житель сфотографировал семью с ребенком в коляске, которая шла по центральному району Сочи Мамайка в пляжной одежде и сланцах. «Жаркое утро на Мамайке сегодня», — говорится в подписи к публикации.

Ранее аналогичный случай произошел в Сочи в августе. Тогда два мужчины прошлись по тротуару полностью без одежды. «Сочи не перестает удивлять!» — прокомментировал происходящее на кадрах автор ролика.

27 июля сообщалось, что в Сочи призвали штрафовать разгуливающих по городу в бикини туристов. Жители города начали публиковать в соцсетях видео и фото с девушками, которые появлялись на центральных улицах и кафе в купальниках. Таким образом они требовали привлечь их к ответственности.