Мужчина разделся догола посреди Сочи и попал на видео

Неизвестный появился на глазах у жителей и отдыхающих в Сочи полностью обнаженным. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На размещенных в сети кадрах видно, как раздевшийся догола мужчина идет посреди одной из улиц курортного города и прикрывает при этом руками пах.

«Нормально все?» — спрашивает за кадром автор записи, после чего герой ролика в ответ кивает головой.

По словам очевидцев, видео было сделано в воскресенье, 11 октября, в Адлере. Предполагается, что мужчина либо мог проиграть спор, либо находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Аналогичный инцидент произошел 12 октября — в Сочи одного из отдыхающих заметили разгуливающим по территории общественного пляжа голышом. При этом никто из окружающих никак не реагировал на происходящее.