Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую

На пляже российского курорта туристка возмутилась внешним видом отдыхающего неподалеку ребенка и пожаловалась на поведение его родителей в соцсетях. Соответствующий пост был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

В частности, автора публикации возмутило, что маленькая девочка, которая играла на берегу с камнями, была голой — на ней была надета только панамка. По словам туристки, такой внешний вид ребенка может быть неоднозначно воспринят как другими отдыхающими взрослыми, так и сверстниками.

«Мне так стыдно, хоть это и не мой ребенок, но хочется подойти и надеть ему трусы. Чего они этим добиваются, чтоб "дышало"? Или что, может, я что-то не понимаю?» — заявила женщина, подчеркнув, что подобное поведение необходимо пресекать, равно как и курение или распитие спиртных напитков в общественных местах.

Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Странно, что автора так привлекают голые дети. Возможно, вы одна на всем пляже, кто об этом подумал», «Интересно, а если младенец с голой попкой лежит, ему тоже надевать броню?», «Не понимаю таких людей, которые всякую хрень снимают и возмущаются без повода», «Негигиенично и неэстетично», — писали они.

28 августа сообщалось, что жителей Сочи удивила пара мужчин, разгуливающих по улицам города голышом. На размещенных в сети кадрах видно, как пара неизвестных идет по тротуару полностью без одежды. «Сочи не перестает удивлять!» — прокомментировал автор ролика.

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