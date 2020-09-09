Популярный экстремальный аттракцион в Сочи попал на видео и испугал россиян

Популярный экстремальный водный аттракцион в Сочи попал на видео и испугал пользователей сети. Кадры опубликованы на странице @krasnodar_kray в Instagram.

На записи видно, как туристы катаются по морю на воздушной «таблетке», привязанной к катеру, а затем один из них на скорости вылетает и падает в воду.

В комментариях к посту многие подписчики отметили, что просмотренное видео испугало их и что катание на таком аттракционе может быть опасным для жизни. «Меня хотят убить за мои же деньги! Вот название для этого развлечения», «Хорошо, что веревкой не обмотало», «Люди думают, что они бессмертны? Так и шею можно свернуть», — написали они.

Некоторые пользователи при этом вспомнили истории, когда во время катания на «таблетке» пострадали их близкие: один из них рассказал о подруге, получившей травму руки, а другой — о знакомом, сломавшем ребра. «Я сам так чуть не убился», «Потом болело все тело, и во время катания никаких положительных эмоций не было», — рассказали любители экстремального отдыха.

Ранее сообщалось, что в Англии отдыхающие на несколько часов зависли в воздухе из-за сломанного аттракциона. Уже на следующий день карусель продолжила работу в прежнем режиме.